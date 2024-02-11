وزير التموين الأسبق: إرادة الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي قلبت موازين كثيرة

قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن ما يحدث بغزة بلغة القانون هو واقعة كاشفة ومنشئة، تكشف الحجاب عن أمور تخص الاحتلال الإسرائيلي، ومنشئة لمواقف قانونية جديدة، متابعًا: «إرادة الفلسطينيين في غزة على المقاومة قائمة وقلبت موازين كثيرة».

نظرية الفوضى

وأضاف عبدالخالق، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، أن نظرية الفوضى لها صياغات شديدة التعقيد، ولكن هناك جملة تعبر عن جوهر النظرية: «إذا حركت فراشة صغيرة جناحيها على غابات الأمازون، فقد يترتب على ذلك أعاصير في المحيط»، موضحًا الفراشة هنا هي غزة، ولكن نلاحظ أن الدوائر التي تحدث كردة فعل تتسع ووصلت إلى باب المندب وعلى الناحية الأخرى رأس الرجاء الصالح.

واستكمل: «العالم تحكمه مجموعة قوى ومصالح بالنسبة للعالم ككل».