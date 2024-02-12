«التموين» تسلم المحافظين كميات كبيرة من السكر لطرحه بسعر 27 جنيها

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعليمات مشددة بتكثيف طرح كميات كبيرة من السكر في السوق المحلي، وإصدار أوامر مباشرة لتغطية احتياجات السوبر ماركت ومحال البقالة في المحافظات، معلنة عن تسليم كل محافظ كميات كبيرة من السكر، يستطيع ضخها في أي وقت حال حدوث نقص في المعروض وزيادة في الطلب.

الاحتياطي من السكر

وأكدت الوزارة في تقرير لها منذ قليل عن مخزون السلع، أن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي أكثر من 4 أشهر، منوهة أن احتياطي القمح يكفي 4.4 شهر، فيما يبلغ احتياطي اللحوم والدواجن 10 أشهر، والسكر 5 أشهر.

وأكدت الوزارة أن البدء في توريد محصول البنجر مارس المقبل، مع استمرار إنتاج السكر من القصب والذي بدأ توريده في يناير الماضي، سيعزز من مخزون سلعة السكر، إذ أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين على استمرار بيع السكر بسعر 27 جنيها، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار لمجلس الوزراء، فضلا عن استمرار طرحه على البطاقات التموينية بسعر 12.60 جنيه للكيلو.

وقف تداول القمح في البورصة السلعية

وفيما يتعلق بوقف تداول القمح في البورصة السلعية- مصر، قال عشماوي: «تم الإيقاف مؤقتا وأننا لا نريد أن نكون طرف في إحداث مضاربات، بسبب ارتفاع كبير في الأسعار وكذلك الكميات المطلوبة، وفي حال استقرار الأوضاع سيتواجد القمح والسكر مرة أخرى على منصة بورصة السلع».