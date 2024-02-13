أنشطة «الزراعة» في أسبوع.. أبرزها علاج 4 آلاف رأس ماشية في الجيزة

أصدَر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمكتب الإعلامي للوزارة العدد رقم 132 من إصدار «الزراعة في كل مصر»، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 6 إلى 12 فبراير الجاري.

وخلال هذا الأسبوع، أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية قافلة بيطرية مجانية لدعم المربين بمركز البدرشين، إذ تمّ عمل رش وتجريع وعلاج 4 آلاف و354 رأس ماشية، كذلك تمّ عقد ندوة إرشادية حول الأمراض المشتركة وأهمية التحصين.

كما شنت المديرية حملاتها الرقابية على الأسواق، وجرى ضبط 4 آلاف كيلوجرام لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تمّ تحصين 60 ألفا و790 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام.

واختتمت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية الدورة التدريبية الخاصة بمطبقي المبيدات، وذلك ضمن التعاون المشترك بين مديريه الزراعة بالقليوبية ولجنة المبيدات بوزارة الزراعة والعمل الجاد لرفع كفاءة المتدربين وتأهيلهم لسوق العمل.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية متابعتها للعمل بالصوب بديوان المديرية، كما زارت الفرق البحثية المتخصصة في محصول البطاطس للعديد من المساحات المنزرعة بالمحصول البطاطس، وتفقد حالة الزراعات، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية مجانية بمركز كفر صقر، لدعم ماشية صغار المربين.

وجرى عقد عدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين، كما شنت المديرية 23 حملة تم المرور فيها على 53 سوقا لبيع اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم، كما تمّ تحصين 88 ألفًا و40 جرعة تحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام.

ونفذت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية عددًا من الأنشطة الإرشادية بإدارة العامرية الزراعية، إذ تمّ المرور والمعاينة الحقلية لمحصولي القمح والبطاطس، كما تمّ إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المرور لمتابعة عمليات صرف الأسمدة، والزراعات الشتوية، كما تمّ عقد يوم حقل ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، فضلاً عن مرور لجنة المكافحة لمتابعة تنفيذ حملة مكافحة القوارض الحقلية لتحزيم زراعات القمح قبل طرد السنابل.

وواصلت أيضًا مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على الزراعات الشتوية وزراعات القمح والبنجر، والتواصل مع المزارعين والوقوف على مشاكلهم وإيجاد الحلول الفورية لها، كما كثفت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، القوافل الإرشادية، لمتابعة الزراعات، ومتابعة الزراعات الموجودة بالوحدة البستانية ووحدة انتاج الزهور ونباتات الزينة بالمديرية، كما تمّ تقديم مختلف الخدمات الزراعية للمواطنين والمزارعين واستقبالهم بالوحدة البستانية وتقديم ما يلزمهم من الخدمات الزراعية وتوفير ما يلزمهم من الشتلات.

بينما أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، استمرار لجان التحصين بقرى ومراكز المحافظة للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، المرور على زراعات الموز بقرية بني مر مركز الفتح، وتمّ التنبيه علي المزارعين باتباع جميع التعليمات والتوصيات الفنية الواردة من وزارة الزراعة ومن معهد بحوث البساتين.

فيما عقدت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، اجتماعًا مع مدير إدارة الخدمات والعاملين بصندوق التأمين على الماشية ومدير إدارة المنيا ورئيس قسم التأمين بالمديرية لمناقشة جهود المديرية للتأمين على الماشية من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة.