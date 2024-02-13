«التنمية المحلية» تعلن عن عطل مفاجئ برقم تلقي الشكاوى.. إليك طرق التواصل البديلة

أعلنت وزارة التنمية المحلية، إيقاف خط الواتساب المخصص لتلقى الشكاوى الخاصة بمبادرة صوتك مسموع رقم 01150606783، نظرا لحدوث عطل فني مفاجئ وسيتم تشغيله فور إصلاحه، دون الإعلان عن موعد محدد.

تلقي شكاوى المواطنين

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن التنمية المحلية مستمرة في تلقي الشكاوى عبر مبادرة صوتك سموع من خلال الخط الساخن 15330 والصفحة الرسمية للمبادرة عبر موقع التواصل الاجتماعى على «الفيسبوك».

تلقي شكاوى المواطنين

وأوضحت الوزارة أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين والتفاعل السريع معها في ملفات الاشغالات ومخالفات البناء والتعديات والنظافة وتعريفة ركوب المواصلات والفساد وكل ما يتعلق بعمل الوحدات المحلية خلال الفترة الراهنة، إذ تتلقى المبادرة شكاوى المواطنين وتخاطب الجهات المختصة بالمحافظات، وترد بشكل فوري على تلك الشكاوى والاقتراحات، وأيضا إزالة أسباب تلك الشكاوى وفق القانون والعمل على رضا المواطنين بمختلف المحافظات.