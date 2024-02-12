«التنمية المحلية» تؤكد التوسع في منافذ السلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ25%

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بضرورة التوسع في إقامة المنافذ بالمدن والقرى؛ تخفيفا عن كاهل المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مع أهمية أن تضم تلك المنافذ السلع الاستراتيجية الأساسية التي يحتاجها المواطنون، وهي المكرونة والزيت والسكر والأرز والعدس والخضروات والفاكهة.

توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية، بأسعار مخفضة للمواطنين، تنفيذا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بنسبة تتراوح من 15 لـ25% من أسعار تلك السلع عن مثيلاتها بالأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار الوزير إلى ضرورة استمرار تنفيذ مبادرة «تخفيض أسعار السلع الغذائية»، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجرى البدء الفعلي لتطبيقها يوم 14 أكتوبر الماضي، مع حصر المنافذ المشاركة بالمبادرة على مستوى المحافظات.

وأوضح «آمنة» أنه جرى إضافة منافذ جديدة، واتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين للأسعار المعلنة حول السلع، التي تتضمنها المبادرة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المبادرة على أرض الواقع، من خلال الحملات من قبل الهيئات المختلفة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومواجهة ارتفاع الأسعار.