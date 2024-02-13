«التنمية المحلية» تعلن عن 7 آلاف منفذ ثابت ومتحرك لتوفير السلع بأسعار مخفضة

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية إنَّ الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة تعمل على إتاحة منافذ السلع الثابتة والمتحركة بالمحافظات والقاهرة الكبرى بأسعار مخفضة تتراوح من 10 إلى 25% والتركيز على المناطق الشعبية والقرى، إذ تصل المنافذ المتحركة والسيارات إلى تلك المواقع لتخفيف العبء عن المواطنين وإتاحة السلع الغذائية والاستراتيجية للأسر من السكر والأرز والزيت واللحوم وخلافه.

منافذ السلع

وأضاف «قاسم» لـ«الوطن» أنَّه تمّ إضافة أكثر من 900 منفذ جديد للمبادرة مؤخرًا وبالتالي زادت المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر إلى 7 آلاف منفذ ومعرض بالتنسيق مع الجهات المختصة من الغرف التجارية واتحاد الصناعات والتموين والمجتمع المدني، فضلًا عن اتخاذ إجراءات لضبط الأسواق والرقابة لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا

الرقابة على الأسواق

ولفت إلى استمرار الحملات الرقابية بالمحافظات لإحكام الرقابة على الأسواق في المراكز والمدن والأحياء، إذ جرى إطلاق أكثر من 6 آلاف حملة واتخاذ إجراءات ضد المخالفين، وجرى تحرير أكثر من 13 ألف محضر بالمخالفات خلال الفترة الماضية.