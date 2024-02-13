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«التنمية المحلية» تعلن عن 7 آلاف منفذ ثابت ومتحرك لتوفير السلع بأسعار مخفضة

كتب:

وائل فايز
11:22 ص | الثلاثاء 13 فبراير 2024
منافذ السلع

منافذ السلع

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية إنَّ الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة تعمل على إتاحة منافذ السلع الثابتة والمتحركة  بالمحافظات والقاهرة الكبرى بأسعار مخفضة تتراوح من 10 إلى 25% والتركيز على المناطق الشعبية والقرى، إذ تصل المنافذ المتحركة والسيارات إلى تلك المواقع  لتخفيف العبء عن المواطنين وإتاحة السلع الغذائية والاستراتيجية للأسر من السكر والأرز والزيت واللحوم وخلافه.

منافذ السلع 

وأضاف «قاسم» لـ«الوطن» أنَّه تمّ إضافة أكثر من 900 منفذ جديد للمبادرة  مؤخرًا وبالتالي زادت المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر إلى 7 آلاف منفذ ومعرض بالتنسيق مع الجهات المختصة من الغرف التجارية واتحاد الصناعات والتموين والمجتمع المدني، فضلًا عن اتخاذ إجراءات لضبط الأسواق والرقابة لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا 

الرقابة على الأسواق

ولفت إلى استمرار الحملات الرقابية بالمحافظات لإحكام الرقابة على الأسواق في المراكز والمدن والأحياء، إذ جرى إطلاق أكثر من 6 آلاف حملة واتخاذ إجراءات ضد المخالفين، وجرى تحرير أكثر من 13 ألف محضر بالمخالفات خلال الفترة الماضية.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.