رئيس «خارجية الشيوخ» عن تصريحات سموتريتش: الحكومة الإسرائيلية مطالبة بالاعتذار

قال حازم عمر رئيس حزب «الشعب الجمهوري» ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بشأن مصر غير مقبولة، وبتلك التصريحات قد تجاوز كل الحدود، لافتا إلى أن تصريحاته تنم عن جهل شديد ورعونة غير مسبوقة من مسؤول حكومي غير مؤهل بحكومة متطرفة تسعى نحو توسيع رقعة الصراع إقليميا وأصبحت مصدرا رئيسيا للاضطرابات التي باتت تهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وطالب بتقديم حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي اعتذارا رسميا لمصر، عن مثل هذا التحريض والادعاءات التي صدرت من أحد أعضائها.

أكد في بيان، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية انتهكت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في حربها على الشعب الفلسطيني الأعزل بشكل لا يدع مجالا للشك، وتسعى الآن مدفوعة بروح التطرف والانتقام لارتكاب المزيد من سفك الدماء وممارسة القتل الجماعي للمدنيين العزل في رفح المكتظة بالسكان مما قد ينتج عنه جرائم ضد الإنسانية، قد تكون الأبشع في التاريخ المعاصر للبشرية.

واختتم بالتحذير من قيام دولة الاحتلال بالاستمرار في استفزاز مصر التي حرصت طوال العقود الماضية على احترام معاهداتها الدولية وسعت دوما للسلام واستقرار المنطقة.