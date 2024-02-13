الفريق أسامة ربيع: قناة السويس منتظمة في تقديم خدماتها رغم التوترات

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة مستمرة في تقديم كافة خدماتها بصورة منتظمة رغم التحديات الراهنة في ظل التوترات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر وباب المندب.

وأضاف الفريق أسامة ربيع اليوم، خلال لقائه السفير هان بيتر موليما السفير الهولندي ان أحداث البحر الأحمر أثرت سلبا على معدلات حركة التجارة العالمية المارة بالقناة واستدامة سلاسل الإمداد العالمية.

وقال الفريق أسامة ربيع إن قناة السويس تتبني استراتيجية عمل طموحة تستهدف الارتقاء بالخدمات الملاحية المقدمة من خلالها عبر أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير المجرى الملاحي للقناة وتطوير الأسطول البحري بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول والتحول الرقمي.

ربيع: تعاون كبير مع الترسانات الهولندية

وقال الفريق أسامة ربيع ان هيئة قناة السويس لديها تعاون كبير مع الترسانات الهولندية لتحديث أسطول الهيئة من الكراكات وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا، مشيرا إلى أن التعاون أثمر عن بناء أكبر كراكتين في الشرق الأوسط لصالح الهيئة وهما الكراكة مهاب مميش والكراكة حسين طنطاوي بما يساهم نحو تعزيز قدرات الأسطول البحري للهيئة وتلبية متطلبات مشروعات التطوير المستمرة بالمجري الملاحي للقناة

واستعرض رئيس الهيئة مستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي أحدث مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة والذي يستهدف زيادة الأمان الملاحي للقناة بنسبة 28% عبر زيادة عرض القناة 40 مترا جهة الشرق من الكم 132 ترقيم القناة إلى الكم 162 ترقيم القناة، علاوة على زيادة المناطق المزدوجة 10 كم إضافية من الكم 122 ترقيم القناة إلى الكم 132 ترقيم القناة.

سفير هولندا: قناة السويس تمتلك فرصا واعدة للاستثمار

من جهته، قال السفير الهولندي إن المستقبل يحمل فرصا واعدة لقناة السويس في ظل ما تمتلكه من موقع جغرافي متميز ومقومات تنموية تجعل منها محورا تنمويا ووجهة عالمية لتقديم الخدمات اللوجيستية المتطورة.

وأضاف أن قناة السويس لها أهمية خاصة باعتبارها حلقة الوصل الرئيسية بين أوروبا وآسيا، وأحد دعائم استدامة سلاسل الإمداد العالمية، وهي مركز إقليمي للطاقة النظيفة والخضراء، ولدينا تطلعات للتنسيق المشترك لجذب مزيدا من الاستثمارات الهولندية في تلك المجالات خلال الفترة المقبلة.