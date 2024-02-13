وكيل «تعليم الغربية» يشهد تقييم فرق الكشافة بالمدارس

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم فعاليات تقييم فرق الكشافة بالمحافظة، بمدرسة طنطا الثانوية الفندقية، بحضور لجنة من وزارة التربية والتعليم، برئاسة محمد عبداللطيف، رئيس اللجنة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذاً توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، كما حضر التقييم الجمهوري لفيف من الموجهين ومعلمين التربية الرياضية بالغربية.

المدارس المشاركة

شاركت بالفعاليات مدارس مصعب بن عمير، والمنار الخاصة، والجيل المسلم الخاصة بإدارة السنطة التعليمية، ومدرسة كتامة الثانوية، بإدارة بسيون التعليمية، ومدرسة طنطا النسيجية، بإدارة شرق طنطا التعليمية، ومدرسة طنطا الميكانيكية، ومعهد المكفوفين، بإدارة غرب طنطا التعليمية، ومدرسة كفر سنباط، ومدرسة زفتى الثانوية، بإدارة زفتى التعليمية، وقد قدم الطلاب فنون الحركة الكشفية ومهارات الكشافة وحفلات السمر.

القيم الحميدة

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أهمية نشر القيم الحميدة والأخلاق الحسنة من خلال فنون ومهارات الحركة الكشفية، وأن المعسكرات الكشفية هي التي تهدف إلى خلق مواطن صالح قادر على مواجهة أعباء ومشكلات الحياة.