عودة بعد سنوات.. الصحف التركية تصف زيارة أردوغان إلى مصر بـ«التاريخية»

يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة للقاهرة غدًا الأربعاء، هي الأولى منذ نحو 12 عامًا، ما يشير إلى كسر الجمود في العلاقات بين البلدين وانتقالها إلى مرحلة جديدة من التعاون، وهو ما تناولته الصحف التركية بشكل موسع وإيجابي، إذ رأت أن تلك الزيارة تدر إيجابيات عديدة بين البلدين بجانب التطرق إلى القضية الفلسطينية.

وكالة الأناضول: الزيارة تثمر تعاون بين البلدين

وأوردت صحيفتا جمهوريت- haberat ووكالة الأناضول وقناتا NTV - aHBR وشبكة TRT التركية، بيان مديرية الاتصالات في رئاسة الجمهورية التركية، الذي أشار إلى أجندة زيارة أردوغان لمصر ودولة الإمارات الشقيقة، التي تضمن عقد محادثات بشأن الخطوات الواجب اتخاذها في إطار تطوير العلاقات بين مصر وتركيا وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى، وتبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية والإقليمية الراهنة وخاصة الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أنها الزيارة الأولى من نوعها لمصر منذ 12 عاما.

صحيفة حرييت التركية: مصر دولة ذات ثقل إقليمي

فيما وصفت صحيفة حرييت التركية زيارة أردوغان إلى مصر بالتاريخية في العلاقات المصرية التركية وذلك بعد انقطاع دام سنوات، واصفة مصر بأنها الدولة ذات الثقل الإقليمي التي تلعب دورا حاسما في الأزمة المستمرة في القضية الفلسطينية الإسرائيلية، وأوضحت أن الأخيرة ستكون مطروحة على أجندة المحادثات إلى جانب الأوضاع في ليبيا والصومال والسودان وموارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.

جدول أعمال أردوغان في مصر

أما «صحيفة ديلي» صباح التركية تطرقت بشكل مختصر إلى مسار تحسن العلاقات المصرية التركية، لافتة إلى أن الزيارة ستركز على تحسين العلاقات التركية المصرية وإحياء آليات التعاون رفيعة المستوى، إلى جانب مناقشة الوضع الحالي في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن أردوغان من أشد المؤيدين للقضية الفلسطينية وتحديدا إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما تعتبره تركيا الحل الأفضل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر حيث تقود الجهود من أجل وقف إنساني فوري لإطلًق النار، وصعدت انتقاداتها لإسرائيل بعد عمليات القتل العشوائي التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وذكرت صحيفة Ege de SonSoz التركية، البند الرئيسي على جدول الأعمال خلال زيارة أردوغان لمصر هو العلاقات الثنائية والهجمات الإسرائيلية على غزة والجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب موضوعات أخرى.

فيما قالت وكالة أنباء إيلكه للصحافة النشر التركية، إن جولة أردوغان الإقليمية تحمل آثار أوسع تتجاوز الاجتماعات الفردية، حيث يمكن أن تساهم في تعزيز الاستقرار والتعاون داخل الشرق الأوسط الكبير، مما قد يشكل سابقة إيجابية لحل الصراعات الإقليمية