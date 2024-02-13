«هي تستطيع للتنمية» تطلق فعاليات الدفعة الثانية من «رائدات الجمهورية الجديدة»

أطلقت مؤسسة «هي تستطيع للتنمية»، الدفعة الثانية من برنامج «رائدات الجمهورية الجديدة»، والذي يقام تحت عنوان «سيدات اليوم.. مستقبل الغد»، بهدف مساعدة رائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة في مواكبة السرعة والبقاء في الصدارة، حيث أن جاءت المحاضرة الأولى بعنوان «أساسيات ريادة الأعمال»، وحاضرها الدكتور أحمد خورشيد، المدرس المساعد بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور 50 متدربة ما بين الحضور بالمقر والحضور الأونلاين.

برنامج «رائدات الجمهورية الجديدة»

وأكدت المؤسسة، أن البرنامج يسعي إلى مساعدة السيدات على البدء في مشاريعهن الخاصة، إضافة إلى إكسابهن العديد من المهارات التي من شأنها المساعدة على نجاح هذه المشروعات، لافتا إلى أنه سيتم توفير أساتذة متخصصين لإرشاد المتدربات بتقديم النصيحة وتمهيد الطريق لهن.

وأضافت المؤسسة، أن ناقشت المحور الأول للبرنامج يتزايد الوعي اليوم حول أهمية تمكين المرأة الاقتصادي وسد الفجوة بين النساء والرجال في عالم العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعتبر ريادة المرأة للأعمال استراتيجية مهمة للنهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة، كما أن تلعب تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات اليوم، وبشكل خاص الهواتف النقّالة والإنترنت وأجهزة الكمبيوتر، دوراً مهماً في تسريع نمو الأعمال التجارية. وفي وقت يزداد فيه إدماج تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الممارسات التجارية، أصبحت المهارات الرقمية أساسية لابتكار نماذج الأعمال التجارية، وتطوير خطط العمل، وزيادة رؤوس الأموال، والتفاعل مع أصحاب المصلحة والعملاء، وبناء الشبكات والعلاقات الاجتماعية المهنية، مشددة على أن من أجل تحقيق ربح، باختصار ريادة الاعمال هي الطريقة التي تنظم بها عملك، والمخاطر التي تعترضك، والأرباح والخسائر التي تولدها.