بعثة حقوقية توثق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي على غزة بعد استقبالهم في مصر

انطلقت فعاليات البعثة المشتركة لكل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، اليوم، اتصالا بجهودهما المشتركة في توثيق جرائم الحرب والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، من أجل توثيق شهادات الجرحى الفلسطينيين وذويهم خلال تلقيهم الرعاية الطبية في المستشفيات المصرية.

توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وتضم البعثة فريقا مشتركا من المحققين الميدانيين من المؤسستين، تبدأ نشاطها الميداني في مصر انطلاقا من مناطق شمال سيناء، وتحديدا من معبر رفح الحدودي، حيث يهتم فريق المحققين بالتفقد الميداني لعمل آلية نقل الجرحى والمصابين والمرضى لتلقي العلاج في مصر، والاطلاع ميدانيا على آلية تدفق المساعدات الإغاثية إلى القطاع، بما سيُسهم في تدقيق نتائج «التوثيق عن بعد» التي أجرتها المؤسستين وغيرهما من المؤسسات الحقوقية الشريكة في الفترات السابقة.

وينتقل الفريق خلال الأيام التالية إلى لقاء الجرحى وذويهم في المستشفيات التي تقع تحت إشراف إدارات متنوعة في مناطق شمال سيناء، حيث سيتم توثيق شهاداتهم والتعرف على الوقائع التي أدت للإصابات، وحجم الأضرار، تمهيداً لربط هذه الشهادات مع الملفات الجاري إعدادها ميدانياً في سياق مجريات التوثيق الجنائي للوقائع.

ويمتد عمل فريق المحققين خلال الأسبوع المقبل إلى توثيق شهادات الجرحى وذويهم في المستشفيات المتنوعة في مناطق غربي قناة السويس أيضا لذات الغرض، ومن المتوقع أن يسعى الفريق في ختام المرحلة الأولى إلى لقاء المسؤولين الفلسطينيين والمصريين ومسؤولي وكالات الأمم المتحدة المعنيين تمهيدا لإعلان تقرير أولي عن نتائج الأعمال متضمنا التوصيات لتعزيز آليات توفير الرعاية للجرحى والمرضى الفلسطينيين داخل وخارج قطاع غزة، والجوانب الأخرى ذات الصلة.

جرائم الحرب ضد الإنسانية

وتتطلع المؤسستين إلى أن يُسهم عمل فريق المحققين لإسناد الجهود التي تنهض بها فعليا المنظمات الحقوقية الفلسطينية بدعم المنظمة العربية لحقوق الإنسان لإعداد ملفات الملاحقة الجنائية لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أمام آليات التحقيق والملاحقة الدولية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

ويرافق الفريق في أنشطته الحالية بمناطق شمالي سيناء، علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان.