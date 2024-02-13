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«التحالف الوطني» يطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانية إلى غزة.. 8500 طن في الطريق

كتب:

يسرا البسيوني
12:31 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
جانب من المساعدات

جانب من المساعدات

قال عمرو مجدي، مدير العمليات الميدانية بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مؤسسات التحالف نجحت في تجهيز أكبر قافلة مساعدات مقدمة لدعم الأشقاء في غزة، والتخفيف من معاناتهم التي يتعرضون لها من العدوان الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي.

إرسال 500 شاحنة إلى غزة 

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن القافلة تضم أكثر من 500 شاحنة، محملة بما يقرب من 8500 طن من المساعدات، تنوعت بين الأدوات والمستلزمات الطبية، وسيارات إسعاف، وخيام، ومواد غذائية سهلة الفتح، ومعلبات، ومياه للشرب.

وأكد أن هذه القافلة تأتي تأكيدا للدور المحوري الذي تلعبه الدولة المصرية والقيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية قدمت أكثر من 80%‎ من حجم المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة، مؤكدا أن قوافل النحالف الوطني مستمرة، وجرى الأخذ في الحسبان عند تجهيزها المساعدات طبيعة الاحتياجات والأولويات لسكان غزة. 

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بقلم يسرا البسيوني