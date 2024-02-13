تحذير من هلاوس الذكاء الاصطناعي.. هل تصاب بالزهايمر مثل البشر؟

أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من حياتنا خلال الفترة الأخيرة، إذ تعتمد أغلب المهن حاليًا على تطبيقاته المختلفة، لإنجاز المهام بشكل أكثر دقة وسرعة، خاصة العاملين في مجال البيانات والبحث والإعلام، كما يعتمد بعض طلاب الجامعات حول العالم، عليه في استذكار دروسهم، وشاع مؤخرًا مصطلح هلاوس الذكاء الاصطناعي، لذا، يتسائل البعص حول ماذا يعني هذا المصطلح وتأثيره؟

وبحسب موقع «ibm» الأمريكي، المتخصص في التكنولوجيا، فإن مصطلح هلاوس الذكاء الاصطناعي، يعني وجود معلومات خاطئة في الأبحاث المختلفة التي تعتمد على «AI»، ما يهدد صحة البيانات الناتجة عن استخدام تلك التقنية.

كيف تحدث هلاوس الذكاء الاصطناعي؟

يشير مصطلح هلاوس الذكاء الاصطناعي إلى الحصول على مخرجات معلومات غير صحيحة، بحسب ما قاله المهندس محمد الحارثي خبير التكنولوجيا لـ«الوطن»، موضحًا أنّ أدوات الـAI، تعتمد على البيانات والمعلومات التي يدخلها المستخدم، لتتحول فيما بعد إلى لغة رقمية ومن ثم مخرجات بيانات، وفي حال كانت المعلومات غير صحيحة أو غير مكتملة من الأساس، ستكون العواقب وخيمة.

يجب على المستخدم إدخال بيانات دقيقة

وأضاف «الحارثي»: «لو بحثنا عن اسم شخص مشهور باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وكانت المعلومات المتوفرة حوله موثقة فسيكون المخرج دقيقًا، أما لو بحثنا عن شخص آخر واسمه متشابه مع أكثر من شخص، فسنحصل على معلومات غير دقيقة، وهذا ما يُعرف بهلاوس الذكاء الاصطناعي»، ونصح بصرورة توخي الحذر والاحرص في أثناء إدخال البيانات المختلفة كي تكون النتيجة موثقة.

وتابع: «لابد أن نعترف أنّ الذكاء الاصطناعي، هو أدوات مساعدة قد تصيب أو تخطأ، ويكون الفيصل هنا هو المستخدم الذي يجب عليه مراجعة المستخرجات جيدًا».

يُذكر أن بيل جيتس، المؤسس المشارك في شركة مايكروسوفت، تحدث في أكثر من مناسبة عن مصطلح هلاوس الذكاء الاصطناعي، إذ أشار إلى احتمالية إصابة الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالزهايمر والخرف مثل البشر، نتيجة تحليل بيانات ومعلومات غير موثقة، ومن ثم استخراح أحداث غير حقيقية تشبه الهلاوس.