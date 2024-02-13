محمود عامر يوجه نصيحة للشباب عقب زواجه في سن الـ69: «خلوا قلوبكم تحن وتدق»

وجه الفنان محمود عامر نصيحة للشباب في سن الزواج قائلًا: «خلي قلبك يحن ويرن ويدق عشان تعرف تستمع، ويا شباب لموا نفسكم عشان تعيشوا حياتكم بسرعة، لأن الظروف بقت صعبة، ولا تبالغ في تكاليف الزواج وسهلوا في التكاليف».

نصيحة محمود عامر للشباب

وأضاف «عامر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أصعب شيء على الإنسان أنه يعيش وحيدًا، مشددًا: «أنا معرفش أعيش وحيد ومريت بظروف جعلتيني عايش وحدي حتى قابلت الدكتورة رشا فرج وربنا بعها في وتزوجتها».

محمود عامر: الزواج نصيب

وأضاف: «الحمد لله رب الملوك إذ وهب لا تسأل عن السبب فالزواج نصيب، وربنا وهبني زوجة محترمة، وهي طبيبة نفسية وقلوبنا تآلفت وبدأت معها حياة جديدة ربنا كرمني الحمد لله».

زفة فرعوني

ويقضي الفنان محمود عامر وزوجته شهر العسل في أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، وجرى تنظيم زفة فرعوني بمشاركة السياح الأجانب وعدد من العاملين، الذين حرصوا على التفاعل والتقاط الصور التذكارية.