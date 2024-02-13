زوجة الفنان محمود عامر: «خدنا بعض عن حب والسن مش مهم»

قالت رشا فرج زوجة الفنان محمود عامر في تصريحات لـ«الوطن»، ردا على منتقديها، لزواجها من رجل أكبر منها في السن: «في حالات كثير اتجوزت في سن متقارب ومحصلش وفاق بينهم، واطلقوا ومش مهم فارق السن أهم حاجة يكون في وفاق بين الطرفين، واحنا مقتنعين بقرار الارتباط والحب الحقيقي غير مرتبط بالسن»، مؤكدة أن الحب ملهوش معاد ولا وقت ولا عمر.

زوجة الفنان محمود عامر ترد علي منتقديها

وقالت زوجة الفنان محمود عامر: مش محتاجة الناس تتمنى لي السعادة خاصة الناس اللي انتقدوا زواجنا، ومفيش داعي للانتقاد؛ أخذنا بعض عن حب وقناعة وفي وفاق بينا ومش مهم السن.

الفنان محمود عامر يقضي شهر العسل في الغردقة

وأوضحت، أن زوجها الفنان محمود عامر اختار مدينة الغردقة لقضاء شهر العسل لأنه يحبها وهي تأتي لأول مرة لزيارة الغردقة، وهي فعلا ناسها جميلة طيبين واستقبلوهم بالطبل والمزمار البلدي أنا مبسوطة في الغردقة.

وأشارت، إلى أنها تعرفت على الفنان محمود عامر في عيادتها الخاصة حيث كان في زيارة طبية وجمعهم الحب من أول مرة.

الفنان محمود عامر: بدأت حياة جديدة

ووصل الفنان محمود عامر وزوجته، إلى مدينة الغردقة لقضاء أول أيام شهر العسل، وقال الفنان: بدأت حياة جديدة مع التي اختارها لي الله، والحب الحقيقي يبدأ بعد الستين حيث المشاعر لا تكذب ولا تتغير.