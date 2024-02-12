من هي لاشينة لاشين زوجة الفنان محمود عامر السابقة؟.. فنانة من الثمانينيات (صور)

تزوج الفنان محمود عامر عن عمر 68 عامًا من طبيبة شابة، ما فاجأ جمهوره عقب انفصاله من الفنانة لاشينة لاشين بأشهر معدودة، بعد أن استمر الزواج بينهما لفترة طويلة، لذلك نقدم لكم من خلال «الوطن»، معلومات عمن هي الفنانة لاشينة لاشين خلال السطور التالية.

من هي لاشينة لاشين؟

أسئلة عديدية رددها الجمهور، ترأس أغلبها معرفة معلومات عن لاشينة لاشين زوجة الفنان محمود عامر السابقة، بعدما نشر صورًا من حفل زفافه، وذلك بعد أن أعلن انفصاله قبل ستة أشهر، في أغسطس الماضي، معبرًا عن حالته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بكلمة «سينجل».

معلومات عن زوجة محمود عامر السابقة

نقدم لكم معلومات عن لاشينة لاشين، وذلك بحسب المواقع الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد زواج الفنان محمود عامر، تتمثل في التالي:

- ممثلة مصرية.

- ولدت الفنانة لاشينة لاشين 2 أكتوبر عام 1967.

- بدأت مسيرتها الفنية فى الثمانينيات.

- بدأت في الإذاعة والمسرح.

- عملت بمسلسلات وسهرات وأفلام التليفزيون.

- من مسلسلاتها عائلة الأستاذ شلش وكاريوكا وامرأة من زمن الحب.

- ومثلت بمسرحيات زيارة خاصة جدًا وأراجوز للبيع.

- تزوجت من الفنان محمود عامر منذ سنوات كثيرة معًا.

- استمر زواجهما سنوات طويلة.

- والدة المطربة والملحنة أميرة عامر، والتي تم زواجها من الشاعر والمنتج إسلام مصطفى خلال عام 2016.