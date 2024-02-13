محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات من الشوارع

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات أمام المحال التجارية، بدءًا من منطقة أبراج الربيع، مروراً بالطريق الدائري، ومشروعات الإسكان، وصولاً لمنطقة سخا «مسار العائلة المقدسة»، ثم تفقد كورنيش القنطرة مروراً بعدد من الشوارع الداخلية بمختلف الأحياء السكنية، مشدداً برفع الإشغالات، والحفاظ على توسعة الشوارع أمام حركة السيارات.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندس أحمد عيسى، رئيس مركز والمدينة، وعدد من القيادات التنفيذية.

رفع كافة الإشغالات

كما تابع المحافظ، أعمال الرصف بعدد من الشوارع، موجهاً بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها المحدد بالجودة المطلوبة، مشدداً على رفع كفاءة جميع المرافق من «مياه شرب - صرف صحي - كهرباء - كابلات اتصالات - غاز»، ومتابعة دورية لأعمال النظافة، وتخصيص أماكن لحاويات القمامة، ومنع الانتظار الخاطئ للسيارات، ورفع كافة الإشغالات ومواجهة التعديات، لتسهيل مرور المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، فضلاً عن رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة.

الاستماع لمطالب واحتياجات وشكاوى المواطنين

وحرص محافظ كفر الشيخ، خلال جولته على الاستماع لمطالب واحتياجات وشكاوى المواطنين، مكلفاً بالتواصل مع المواطنين ميدانياً، وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وطلباتهم.