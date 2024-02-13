أعضاء أندية التطوع ينفذون مشروع الخدمة العامة في كفر الشيخ

نظمت إدارة شباب بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مشروع الخدمة العامة بمركز شباب منشية الجرايدة، بمشاركة الشباب أعضاء أندية التطوع بمراكز شباب «كفر الجرايدة، والحوة، وخاطر»، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

توجيه طاقات النشء والشباب للإسهام في خدمة المجتمع

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ المشروع يهدف إلى توجيه طاقات النشء والشباب للإسهام في خدمة المجتمع، ونشر ثقافة التطوع، وغرس القيم التطوعية بعقول الشباب، واستثمار طاقاتهم في مشروعات تعود بالنفع على مجتمعاتهم، لافتاً أنّ فرق أندية التطوع قاموا بدهان الحوائط والبوابات بعلم مصر.

المشروع المجتمعي التطوعي

شارك الشباب بالمشروع المجتمعي التطوعي بمركز شباب منشية الجرايدة بإشراف نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومتابعة باسم سعيد، منسق أندية التطوع بالمديرية، ومحمد السماحي، مدير إدارة شباب بيلا وفريق عمل الإدارة.