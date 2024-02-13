محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بأبراج الربيع

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي وتأهيل البيارات بمنطقة أبراج الربيع بحى غربي المدينة، والأعمال الجارية بالخط الرئيسي للصرف الصحي، لحل مشكلة أعطال الصرف بالمنطقة.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندس أحمد عيسى، رئيس مركز والمدينة، وعدد من القيادات التنفيذية.

ترميم الشوارع الرئيسية

وشدّد المحافظ، على رفع كفاءة جميع المرافق من «مياه شرب - صرف صحي - كهرباء - اتصالات - غاز»، ومتابعة دورية لأعمال النظافة، ورفع كافة الإشغالات، ورفع كفاءة الإنارة، وعلاج مشاكل مواسير وشبكات وبيارات الصرف الصحي بأبراج الربيع، وترميم الشوارع الرئيسية، وزراعتها بالأشجار، وغلق الأبواب المخالفة بالعمارات، مراعاة للنظام والصالح العام.

التعامل مع شكاوى واستغاثات وبلاغات المواطنين

كما وجّه محافظ كفر الشيخ بسرعة التعامل مع شكاوى واستغاثات وبلاغات المواطنين، وتضافر الجهود بين الجهات المعنية، لسرعة حل مشاكلهم، وتوفير احتياجاتهم، مشيراً إلى حرصه الدائم على متابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، والاستماع إليهم، وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وطلباتهم.