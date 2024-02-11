البدء في أعمال إحلال وتجديد خط الصرف الصحي بمنطقة أبراج الربيع بكفر الشيخ

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم الأحد، في أعمال إحلال وتجديد خط الصرف الصحي بمنطقة أبراج الربيع «الأوقاف» بحي غرب مدينة كفر الشيخ، بطول 1000 متر، وقطر 8 بوصات، فضلاً عن تأهيل بيارات الصرف الصحي بأبراج الربيع.

الاستجابة الفعالة لشكاوى المواطنين

وأشار المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إلى إنّ ذلك يأتي في ضوء الاستجابة الفعالة لشكاوى المواطنين، وتعزيز جهود أجهزة الدولة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة إليهم تلبيةً لاحتياجاتهم.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كلّف اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ والعضو المنتدب، بسرعة الانتهاء من صيانة وتطهير شبكة وبيارات الصرف الصحي بمنطقة أبراج الربيع «الأوقاف» بغرب مدينة كفر الشيخ، خلال جولته بمنطقة أبراج الربيع في شهر يناير الماضي، وبذلك يكون حلاً نهائياً لمشكلة أهالي المنطقة.

التعامل مع شكاوى واستغاثات المواطنين

وأكد المحافظ أنّ مصلحة المواطن على رأس أولويات عمل أجهزة محافظة كفر الشيخ، مشدداً على سرعة التعامل مع شكاوى واستغاثات وبلاغات المواطنين وتضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعة حل مشاكلهم وتوفير احتياجاتهم.