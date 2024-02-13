«صحة مطروح» تنظم قافلة طبية بقرية شماس في عمق الصحراء الغربية

تنظم مديرية الصحة بمطروح، قافلة طبية مجانية بقرية شماس التابعة للإدارة الصحية في مركز سيدي براني، أكبر المناطق النائية في عمق الصحراء الغربية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة.

وقال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن اللواء خالد شعيب، المحافظ، وجه بتقديم الخدمات الطبية، وصرف الأدوية طبقا للعلاج بالمجان، والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر إحتياجا.

موعد القافلة الطبية

وأشار وكيل وزارة الصحة بمطروح، إلى أن القافلة يجري تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي محمد، منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة بمطروح، وتعمل على مدار يومي غدا الأربعاء، وبعد غد الخميس.

وأوضح «سالم» أن القافلة الطبية تضم العديد من التخصصات، أهمها: الأطفال، والباطنة، والجراحة، والأسنان، وأمراض النساء والتوليد، بالإضافة إلى التثقيف الصحي، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، وتقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بجانب عمل ندوات التوعية الصحية، واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

الرعاية الصحية للمواطنين بالمناطق النائية

ولفت وكيل وزارة الصحة بمطروح، إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها «الصحة» المصرية، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمناطق النائية، في نطاق المحافظة، وتنفيذا لرؤية القيادة السياسية.