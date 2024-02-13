«تعليم الشرقية»: وضع برامج لتقوية الطلاب ضعاف القراءة في المرحلة الابتدائية

تابع المهندس علي عبد الرؤوف السيد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية انتظام سير الدارسة بمدارس إدارة فاقوس التعليمية، حيث بدأت الجولة بمتابعة مدرسة الدكتور شريف عمر للتعليم الأساسي بالكفرية التابعة لقرية بني صريد مركز، ومدينة فاقوس، وشارك طلاب المدرسة طابور الصباح، وتأدية تحية العلم والسلام الوطني واستمع سيادته للبرنامج الإذاعي.

استلام الكتب وممارسة الأنشطة التربوية

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم فصول المدرسة واطمئن على استلام الطلاب للكتب الدراسية، كما اطمئن على ممارسة الأنشطة التربوية، ثم توجه لمتابعة فصول المدرسة والمعامل والقاعات والمكتبة واطمئن على انتظام الدارسة وانتظام العمل داخل المدرسة.

وضع برامج علاجية للطلاب المرحلة الابتدائية

وشدد وكيل الوزارة على وضع برامج علاجية للطلاب المرحلة الابتدائية الضعاف في القراءة والكتابة والرياضيات واللغة الانجليزية وتكليف معلمي هذه المواد بالتنفيذ تحت إشراف التوجيه المختص لكل مادة واختبر بعض التلاميذ في مهارات القراءة والكتابة ، وشدد على الاهتمام بتطبيق اليوم الرياضي والثقافي والفني، والذي يتم تطبيقه بالتناوب.

ووجه وكيل الوزارة إدارة المدرسة، بتحديد موعد مناسب لاستقبال أولياء الأمور للذين لديهم شكاوى ويعلن ذلك في طابور الصباح ولوحة الإعلانات بالمدرسة حتى ينقله الطلاب لأولياء أمورهم، ومطالبه الموجهين المتابعين للمدرسة بدخول الفصول الدراسية ومتابعة أعضاء هيئة التدريس وقياس مستوي الطلاب ورفع تقرير بمستوي الطلاب ومتابعة الحصص والتأكد من تنفيذ خطة المنهج المقرر.