بعد حركة تنقلات التربية والتعليم.. المديريات تهنئ القيادات بالمناصب الجديدة

احتفلت مديريات التربية والتعليم في المحافظات، بحركة تنقلات وزارة التربية والتعليم 2024، والتي شملت عددا من القيادات التعليمية، وأصدرها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتنفيذها بداية من الفصل الدراسي الثاني.

حركة تنقلات وزارة التربية والتعليم 2024 وترقيات بعضهم

وشملت حركة تنقلات وزارة التربية والتعليم 2024، عددا من القيادات في المديريات، وصدر القرار بتوليهم مناصب في أماكن جديدة، وبعضها ترقيات إلى مناصب جديدة.

تهنئة وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية

وفي الدقهلية، غادر اليوم هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية مكتبه متوجه إلى محافظة بني سويف لتولي منصب وكيل مديرية بني سويف وتيسيير أعمال وكيل وزارة بني سويف متمنيًن له مزيد من التقدم والتميز والإبداع.

تهنئة مديرية التربية والتعليم ببورسعيد

وهنأت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الدكتوره هالة عبد السلام خفاجي، لتوليها منصب رئيس قطاع التعليم العام بديوان بالوزارة، ويشمل إدارات رياض الاطفال والتعليم الابتدائي والإعدادي والتعليم الثانوي والتربية الخاصة وإدارة الموهوبين والإدارة العامة للامتحانات.

وشملت حركة تنقلات وزارة التربية والتعليم 2024 تكليف كلا من:

- الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، في منصب رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بديوان عام الوزارة.

- محمد عبد التواب مدير التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، لمنصب مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.

- طاهر الغرباوي، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، بشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد.

- الدكتورة راندا شاهين، رئيس الإدارة المركزية لقطاع التعليم العام بديوان عام الوزارة، بشغل منصب الهيئة التنفيذية لتعليم الكبار ومحو الأمية.

- هاني عنتر، كبير معلمين بمحافظة الجيزة، والقائم بعمل وكيل مديرية الدقهلية، بشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، والقائم بعمل مدير المديرية.

- أحمد عبد الحميد البرعي والي، وكيل مديرية التربية بمحافظة بورسعيد، بشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية.

- خالد حمدان، مدير عام إدارة الشروق التعليمية، بشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية.

- محمد رمضان من وكيل التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، لشغل منصب مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط.

- محمد بدر، مدير الشؤون القانونية بالقاهرة، بشغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.