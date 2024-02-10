حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، آخر موعد للتقديم على مسابقة التربية والتعليم 2024، عبر بوابة الوظائف الحكومية، التي بدأت يوم 18 من شهر يناير الماضي.

مسابقة التربية والتعليم 2024

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» آخر موعد للتقديم على مسابقة التربية والتعليم 2024.

آخر موعد للتقديم

وبعد أن انتهي موعد التقديم على مسابقة التربية والتعليم 2024 في يوم 31 من شهر يناير الماضي، أعلن الجهاز عن مد فترة التقديم حتي يوم 15 من شهر فبراير الجاري.

ويُمكن للأشخاص الراغبين في التقديم على مسابقة التربية والتعليم 2024 الدخول على بوابة الوظائف الحكومية والتقديم من على الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/.

الأوراق المطلوبة

وهناك بعض الأوراق التي يجب على المُتقدم استيفائها حتى يتثنى له التقديم وجاءت كالآتي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا.

2- صورة شخصية.

3- صورة المؤهل الدراسي.

4- الموقف من التجنيد للذكور، والموقف من الخدمة العامة للإناث.

5- إيصال الإيداع البنكي.

6- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المٌتكاملة في حالة الإعاقة.