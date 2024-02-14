بياض يخطف الأنظار.. اكتشفي أسرار تنظيف الغسيل الأبيض من البقع العنيدة

تعتبر قطع الملابس البيضاء أساسية لدى الكثيرين، سواء كانوا طلاب مدارس أو الموظفين الذي يرتدون اللون الأبيض ضمن اليونيفورم، ويحتاج اللون الأبيض إلى عناية خاصة أثناء الغسيل لأنه أكثر لون تظهر فيه البقع الصفراء أو البهتان، ما يدفع ربة المنزل للبحث عن طرق وأسرار تنظيف الغسيل الأبيض من البقع العنيدة.

وللحفاظ على نصاعة لون الملابس البيضاء، يمكن لربة المنزل اتباع النصائح التالية، بحسب ما ذكره موقع PopSugar الأمريكي المتخصص في الجمال والأناقة والترفيه.

أسرار تنظيف الملابس البيضاء

- ينصح بنقع الملابس البيضاء في مبيض الأكسجين وماء مغلي للتخلص من اللون الباهت.

- ينبغي ضبط الغسالة على درجة لا تقل عن 120 للحفاظ على نصاعة الغسيل الأبيض، مع الحرص على استخدام المنظفات أثناء دورة الغسيل مثل كربونات الصوديوم أو رماد الصودا.

- يمكن استخدام مبيض أكسجين غير مخفف للتخلص من البقع الصفراء الناتجة عن التعرق أو مزيل العرق لمرة واحدة في الشهر.

- تجنب خلط الملابس البيضاء بالملونة أثناء دورة الغسيل، لأن ذلك يتسبب في تحولها إلى اللون الباهت أو الأصفر.

- احرصي على نشر الملابس البيضاء في الشمس، لأن أشعة الشمس لها تأثير فعال على عودة نصاعة اللون الأبيض.

- يمكن استخدام الشامبو أو سائل غسيل الصحون لفرك البقع الدهنية اللاصقة في الملابس البيضاء قبل وضعها في الغسالة، وذلك من خلال استخدام فرشاة الأسنان ما يساعد على إزالة البقع بسهولة.

وصفات لتنظيف الملابس البيضاء

يمكن لربة المنزل استخدام بعض المواد المنظفة لإزالة البقع الصفراء بكل سهولة من الملابس البيضاء، وإعادتها جديدة كما كانت، كالتالي:

- استخدام الخل الأبيض

يمكن لربة المنزل نقع الملابس البيضاء في الخل الأبيض قبل وضعها في دورة الغسالة، ما يعطي الغسيل لمعان ونعومة.

- نقع الغسيل الأبيض في الليمون

لضمان نصاعة الملابس البيضاء، يمكنك غلي الغسيل الأبيض مع قطع من الليمون المقطع لمدة ساعة، ويمكنك كذلك إضافة الليمون إلى الغسيل العادي للحصول على نتيجة جيدة.

- الأسبرين الأبيض

يعتبر الأسبرين من المواد الفعالة في إزالة بقع الملابس الصفراء، ويتم ذلك من خلال وضع 5 حبات من الأسبرين في الماء ثم نقع الملابس البيضاء بها قبل وضعها في دورة الغسالة.

- إضافة النيلة الزرقاء

يساعد استخدام النيلة الزرقاء أو ما يُعرف بزهرة الغسيل الزرقاء في تنظيف الملابس البيضاء من البقع الصفراء وإعطاء لون أبيض ناصع، وهي مادة متوفرة في الصيدليات ومحال منتجات العناية بالملابس.