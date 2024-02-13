افتتاح معرض الأسر المنتجة في جامعة القناة الأسبوع المقبل.. تخفيضات 30%

قال الدكتور أحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، إنه سيجري افتتاح معرض الأسر المنتجة بجامعة قناة السويس الأسبوع المقبل.

وأضاف عبد الرحمن في تصريحات لـ«الوطن»، أن المعرض يأتي نتيجة للتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة قناة السويس ضمن معارض التكوين المهني لتوفير العديد من المنتجات.

المعرض يضم أثاثًا ومفروشات ومنتجات منزلية

وقال مدير مديرية التضامن الاجتماعي في الإسماعيلية إن المعرض يوفر أحدث تشكيلات وموديلات الأثاث بأجود أنواع الأخشاب، وبأسعار مخفضة قد تصل إلى 30% مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية.

وأضاف أن المعرض يضم أيضاً أقسامًا لبيع منتجات الهاند ميد من ملابس سيناوي وتطريز الشال السيناوى والأحذية والشنط والإكسسوارات إضافة إلى توفير قسم يضم أجود أنواع زيوت الزيتون.

افتتاح المعرض 20 فبراير

وقال الدكتور أحمد عبد الرحمن انه سيتم افتتاح االمعرض الثلاثاء 20 فبراير الجاري لمدة أسبوع متواصل.