«شباب المترجمين» في ضيافة منتدى ثقافة وإبداع

ينظم مركز الإبداع في ساحة دار الأوبرا، مساء الأحد المقبل، فعالية جديدة من فعاليات منتدى ثقافة وإبداع، الذي يشرف عليه الكاتب الصحفي طارق الطاهر، وينظمه صندوق التنمية الثقافية، ويستضيف نخبة من شباب المترجمين الذين فازوا في المسابقة التي نظمها المركز القومي للترجمة، ونتج عنها كتابا بعنوان «مختارات قصصية من حول العالم»، صدر في سلسلة آفاق عالمية عن هيئة قصور الثقافة.

صدر الكتاب ضمن سلسلة «آفاق عالمية» لمجموعة من المترجمين يصل عددهم إلى 28 مترجمًا من شتى ربوع الوطن، وبمختلف اللغات من «الأردية، والسواحيلية، والصينية، والفارسية، والفرنسية، والكورية، والألمانية، والإيطالية، والإنجليزية، والتركية، والإسبانية».

كما يستضيف المنتدى الدكتور محسن فرجاني، والمترجمة ميرا أحمد، للحديث عن خبراتهم في مجال الترجمة.