إطلاق بوستر الفيلم اللبناني «متل قصص الحب» قبل عرضه بمهرجان برلين

يقام العرض العالمي الأول للفيلم اللبناني الوثائقي الطويل «متل قصص الحب» للمخرجة ميريام الحاج، ضمن قسم بانوراما بمهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ74، في الفترة (15- 25 فبراير الجاري) ويحظى الفيلم بعدة عروض طوال فترة المهرجان.

وجرى إطلاق البوستر الرسمي للفيلم قبل عرضه الأول بالمهرجان، وتتصدره فتاة تجلس أعلى سطح بناية وتنظر إلى المشهد أمامها، ويسيطر اللون الأحمر على البوستر.

شخصيات الفيلم الرئيسية جُمانة حداد وجورج مفرج وبيرلا جو معلولي، ومونتاج أنيتا بيريز، ومديرا تصوير جهاد سعادة وميريام الحاج ومحمد صيام وموسيقى تصويرية لمارك كودسي.