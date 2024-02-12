روبي تكشف عن البوستر الدعائي لأغنيتها الجديدة «لو يرجع»

كشفت روبي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن البوستر الدعائي لأغنيتها الجديدة «لو يرجع».

ونشرت روبي البوستر الدعائي للأغنية معلقة: لو ترجع قريبا.

أغنية «لو يرجع» من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع ومكس وماستر هشام البنا وتوزيع رقمي فيرال ويڤ.

أغنية 3 ساعات لروبي

وحققت روبي مؤخرا نجاحا كبيرا بأغنية 3 ساعات متواصلة حيث تصدرت التريند، ومحركات البحث على جوجل للبحث عن كلماتها وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وهي من توزيع توما.