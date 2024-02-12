روبي تكشف عن البوستر الدعائي لأغنيتها الجديدة «لو يرجع»
كتب:
ياسمين محمود
12:50 ص | الإثنين 12 فبراير 2024
البوستر
كشفت روبي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن البوستر الدعائي لأغنيتها الجديدة «لو يرجع».
ونشرت روبي البوستر الدعائي للأغنية معلقة: لو ترجع قريبا.
أغنية «لو يرجع» من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع ومكس وماستر هشام البنا وتوزيع رقمي فيرال ويڤ.
أغنية 3 ساعات لروبي
وحققت روبي مؤخرا نجاحا كبيرا بأغنية 3 ساعات متواصلة حيث تصدرت التريند، ومحركات البحث على جوجل للبحث عن كلماتها وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وهي من توزيع توما.