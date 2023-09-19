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«صناع الخير»: 5 مراكز استدامة لتميكن المرأة في صناعة السجاد بالفيوم

كتب:

مريم جاد
06:40 م | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
برنامج السفيرة عزيزة

برنامج السفيرة عزيزة

قال دعاء سليم، رئيس قطاع تنمية الموارد المالية لمؤسسة «صناع الخير»، وجودنا كمؤسسة صناع الخير للاهتمام بالمرأة ومجال التنمية، وأهم الملفات تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا والتعليم، أيضًا خاصًة محو الأمية والاهتمام بصحة المرأة وأطفالها.

إنشاء مراكز استدامة لتمكين المرأة

أضافت رئيس قطاع تنمية الموارد المالية لمؤسسة «صناع الخير» عبر لقاء تلفزيونى مع برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر شاشة قنوات «dmc»، أننا نعمل على عدة ملفات خاصة بالمرأة ضمن مبادرة «حياة كريمة» وجهود التحالف الوطني وتم التركيز على المحافظات التي يوجد بها سيدات معيلات بنسبة كبيرة لإحتياجهم الدعم والعمل والتدريب والأهتمام بالصحة أيضا مشيرة إلى إنشائهم مراكز استدامة لتمكين المرأة على تعلم الحرف اليدوية والتراثية.

تابعت: أن كل تدريب يختلف من محافظة لأخرى لأن كل محافظة لها طابعها الحرفي والتراثي، مشيرة إلى أنه يوجد 5 مراكز استدامة في الفيوم لصناعة السجاد الصوف والحرير مما فرق كثيرًا في الأسعار بالأسواق لوجود ذلك الطابع بالمحافظة.

برنامج السفيرة عزيزة

يُذكر أن برنامج السفيرة عزيزة يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتناوب على تقديمه 6 مذيعات هن سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبد العزيز، سالي شاهين، رضوي حسن.

ويتناول البرنامج القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج البلاد، واللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.

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بقلم مريم جاد