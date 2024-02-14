8 أسرار تحقق سعة الرزق والبركة في المال.. داوم عليها

يتساءل كثير من المسلمين عن الأفعال والتصرفات التي تساعدهم على الشعور بالبركة في حياتهم، وسعة الرزق في الدنيا، باعتبار الرزق الوفير من الأسباب التي تُشعر الإنسان بالراحة والاطمئنان على حياته هو وأسرته، وتوجد أسرار عديدة كشفها الله عز وجل في كتابه العزيز، كما ذكرتها الأحاديث النبوية تحقق سعة الرزق من خلال اتباعها.

التخلق بأخلاق الله ورسوله

وقال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، خلال تصريحات تليفزيونية على قناة «دي أم سي»، إن التخلق بأخلاق الله ورسوله سر من أسرار سعة الرزق، إذ ينبغي على الإنسان أن يسامح ويغفر للناس أخطائهم وزلاتهم في حقه حتى يرزقه الله ويبارك في رزقه، مشيرًا إلى قول الله تعالى «وما من دابة إلا على الله رزقها»، وقوله «لا نسألك رزقك نحن نرزقك»، ما يتطلب من المؤمن أن يطمئن.

وأوضح أن الصدقة سر آخر من أسرار سعة الرزق، مشيرًا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : «ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزًّا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله».

أسباب تجلب الرزق

كما أشارت دار الإفتاء المصرية في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى 8 أسباب تجلب الرزق، وتفتح أبواب الخير لمن يقوم بها، وهي:

- كثرة الصلاة على سيدنا رسول الله.

- قيام الليل.

- بر الوالدين.

- الإحسان إلى الأهل والأقارب والأحباب.

- الاستغفار.

- كثرة الدعاء.

- التوكل على الله.

- الصدقة.