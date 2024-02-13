غلق مراكز تعليمية بدون ترخيص بحي المنتزه أول بالإسكندرية

قال اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية لـ«الوطن» إن الحي شن حملة لغلق المراكز التعليمية المخالفة للقانون وغير مُرخصة؛ نظراً لكثرة الشكاوى الواردة من البوابة الإلكترونية بشأن التضرر من تشغيل المٌولدات بهذه المراكز التعليمية إلى جانب مخالفتها للقانون.

حملة على المراكز

وأضاف اللواء سحلول، أنه جرى التنسيق مع الإدارة التعليمية بالمنتزه، وجرى شن حملة لغلق المراكز التعليمية بتواجد كل من مدير إدارة الأزمات أمل أحمد والاتصال السياسي بالإدارة التعليمية ومندوب من إدارة إشغال الطريق، ومندوب من إدارة الرخص ووحدة الإزالة، لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة وحفاظاً على الطلاب وأولياء أمورهم من الاستغلال.

غلق وتشميع مركزين

وأوضح «سحلول»، أنه جرى غلق وتشميع 2 مركز تعليمي وبيانهم المركز الأول بشارع 17 متفرع من شارع جمال عبدالناصر، والمركز الثاني بشارع أحمد بن حنبل أمام مسجد عصفور، وتم التحفظ على المُولدات الكهربائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وجاري العمل على تنفيذ القانون على المنشآت التعليمية غير القانونية بنطاق الحي.