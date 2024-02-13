أمطار غزيرة تضرب المحافظات خلال 72 ساعة المقبلة.. تصل إلى حد السيول

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة، حيث تنخفض درجات الحرارة غدا الأربعاء على الأنحاء كافة، ليسود طقس شديد البرودة ليلا، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتنشط الرياح على كل الأنحاء، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

أمطار غزيرة تضرب البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تتوافر فرص لسقوط أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، وتكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من مطروح الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والصحراء الغربية، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد، وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

سقوط أمطار متوسطة وغزيرة ورعدية

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى تفاصيل حالة الطقس يوم الخميس، إذ أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية، قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، وتكون أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة، تصل حد السيول على مناطق من سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية وشمال الصعيد.

وفي يوم الجمعة، من المتوقع أن تتوافر فرص لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية، قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، وتكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومنطقة خليج السويس وسيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.