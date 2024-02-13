«الأرصاد» تحذر من برودة الطقس غدا.. منخفض جوي ممطر لمدة 3 أيام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فترة الأجواء الدافئة والمستقرة التي أثرت على جميع انحاء الجمهورية خلال الـ10 أيام الماضية، ستتغير اعتبار من طقس مساء اليوم، وتعود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

منخفض جوي وحوض علوي بارد

وذكرت الأرصاد في تقرير تفصيلي صادر عنها منذ قليل، أن الأجواء الشتوية الباردة، ستعود بقوة اعتبارا من طقس غدا الأربعاء، إذ أنه من المتوقع أن تشهد جميع مدن ومحافظات الجمهورية، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، نظرا لتمركز منخفض جوى قوي على البحر المتوسط، كما يصاحبه حوض علوى متعمق وبارد من طبقات الجو العليا.

وأوضحت الأرصاد أن من أهم العوامل المصاحبة لهذه الحالة، تكاثر السحب العالية والمتوسطة والتي يصاحيها سقوط أمطار رعدية ومتفاوتة الشدة ومصحوبة بتساقط لحبات البرد على بعض المناطق مع حدوث انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وزيادة نشاط الرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 14-2-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 12 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 17 والصغرى 11 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 24 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة الخميس 15-2-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 16 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 22 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11 درجة.

درجات الحرارة غدا الجمعة 16-2-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 16 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 19والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 23والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 11 درجة.