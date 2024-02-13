رفع حالة الطوارئ في محافظات القناة وسيناء للتعامل مع تداعيات حالة الطقس

شهدت محافظات منطقة القناة صباح اليوم الثلاثاء انتشارًا للسحب والغيوم مع نشاط للرياح، امتدت علي الطرق السريعة والصحراوية دون تأثير على الحركة المرورية.

وانخفضت درجات الحرارة في محافظات مدن القناة اليوم الثلاثاء مابين درجة ودرجتين عن طقس الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع تحذيرات من سقوط أمطار بنسبة 40% خلال الساعات القليلة المقبلة.

رفع حالة الطوارئ

ووجه اللواء هنري إبراهيم مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في منطقة القناة وسيناء برفع حالة الطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والتنسيق للتحرك الفوري حال وجود أي طارئ.

وقال «إبراهيم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة وجه بتجهيز فرق الطوارئ في جميع المراكز والأحياء مع غرفة الطوارئ للتحرك حال سقوط أي أمطار.

وأكد أن الفرق وسيارات رفع المياه جاهزة للتدخل حال سقوط أي أمطار خلال الساعات القليلة المقبلة لإزالتها على الفور لعدم تأثيرها علي الحركة المرورية.

تحذيرات للمواطنين

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ، المواطنين من إن أمطار خفيفة تسقط اليوم علي بعض المناطق من محافظات القناة وعلى فترات متقطعة بنسبة حدوث 40%، تنتشر علي مدن بورسعيد، والإسماعيلية والسويس وأجزاء من شمال سيناء، وتمتد الأمطار على بعض الطرق كطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي وطريق الإسماعيلية بورسعيد ومحور 60 يونيو.