أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: الاستثمار في البنك ليس له علاقة بالربا

أكد خالد عمران، أمين الفتوى بدار الافتاء، أن هناك الكثير من الشائعات الذي يتم تداولها من غير المتخصصين، مشددًا على أن ما بين ما يتم تداوله في الشأن الاقتصادي له علاقة بالاستثمار في البنوك، موضحًا أن إيداع الأموال في البنوك ليس له علاقة بالربا.

استثمار البنوك عقد جديد من التعامل

وشدد «عمران» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على شاشة «سي بي سي»، على أن استثمار البنوك عقد جديد من التعامل يقع تحت مسمى التمويل والاستثمار، مؤكدًا أنه أمر مستحسن وجائز شرعا؛ بل يدعى إليه المواطنين بدلا من اللجوء لطرق أخرى تجعلهم فريسة للنصب والاحتيال.

من المحرم احتكار أقوات الناس

وأوضح أنه لا بد أن نتسدعي تصحيح المفاهيم في أذهان المواطنين، مشددًا على أنه من المحرم أن يحتكر أحد أقوات الناس وما يحتاجونه ويحجبونه عنهم.

وعن إخراج أموال الذكاة، أوضح أنه يجب تعجيل إخراج هذه الأموال وتقديم أمور عينية عبر المنافذ الذي توصل الأمر للمحتاجين الحقيقيين، مشددًا على أن ذلك أمر يزيد من حسنات المحسن، متابعًا: «خاصة أن الإنفاق ساعة العسرة هو الإنفاق المتزايد من الحسنات».