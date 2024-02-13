رئيس جامعة المنيا يبحث مع علي جمعة سبل توعية الطلاب وتزويدهم بالمعارف الدينية

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، الدكتور علي جمعة، أستاذ أصول الفقه وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الديار المصرية السابق ورئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب المصري، والدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وأمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب المصري، على هامش زياراتهما للجامعة؛ لمناقشة رسالة دكتوراه، بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بالجامعة.

توعية الطلاب و تزويدهم بالمعارف الدينية

وفي بداية اللقاء قدم رئيس الجامعة، ترحابه البالغ بالقامتين العلميتيين، وتشريفهما لمناقشة الباحث، وإثراء البحث العلمي، وتطرق الحديث معهما حول بعض المسائل الدينية، وسبل التعاون مع اللجنة الدينية بمجلس النواب، وأهمية توعية الطلاب في ظل الثورة المعلوماتية المعاصرة، وكيفية تزويدهم بالمعارف والأساسيات الدينية القويمة التي تُمكنهم من مواجهة التحديات.

وفي نهاية اللقاء أهدى الدكتور عصام فرحات، درع الجامعة، إلى الدكتور علي جمعة، والدكتور محمد أبوهاشم؛ تقديرًا لهما ولجهودهما العلمية الدينية.