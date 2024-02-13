حملات لترشيد الكهرباء واستخدام لمبات موفرة بالمؤسسات الحكومية في المنيا

تواصل الوحدات المحلية في قري سمالوط تنفيذ حملات لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

تخفيض الإضاءة وفصل أعمدة الإنارة

استهدفت الحملات العديد من الشوارع والمناطق في سمالوط، جرى خلالها فصل عدد من أعمدة الإنارة مع مراعاة شروط السلامة العامة والأمان بالطرق، وتم التنبيه على المحال التجارية بتخفيف الإضاءة وغلق اللوحات الإعلانية بالشوارع الرئيسية والطرق ترشيدًا للطاقة.

استخدام لمبات موفرة بالمؤسسات الحكومية

تأتي هذه الحملة في إطار خطة متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء، تتضمن تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية، وتشمل الخطة أيضًا فصل إنارة كافة الإعلانات المضيئة على جميع الطرق الرئيسية والفرعية والكبارى والمحاور وأعلى العقارات، واستخدام لمبات موفرة في المؤسسات الحكومية بسمالوط، للحفاظ على الطاقة.

وكلف الدكتور سعيد محمد أحمد، رئيس مركز سمالوط، رؤساء القرى والأحياء بالمرور الميداني لمتابعة تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتشمل المتابعة التأكد من التزام المباني الحكومية والمنشآت العامة بخفض الإضاءة طوال ساعات العمل الرسمية، كما تشمل التأكد من التزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهتها، وضمان التزام جميع الجهات بترشيد استهلاك الكهرباء.