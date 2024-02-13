أماكن معارض أهلا رمضان في مدينة الأقصر.. تخفيضات تصل إلى 30%

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، عن افتتاح معرض أهلا رمضان في مدن ومراكز المحافظة منتصف الشهر الجاري، بأسعار مخفضة للمواطنين.

شوادر وسيارات تابعة لمعارض أهلا رمضان تجوب المحافظة

واكد الدكتور تامر صلاح في بيان اليوم، أن الأقصر تعتزم إنشاء 7 معارض رئيسية في مراكز المحافظة، بالإضافة إلى الشوادر التي سُتقام في جميع المدن، والسيارات المتنقلة التي ستبيع السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

وأشار وكيل وزارة التموين في محافظة الأقصر إلى وجود تعاون وتنسيق مع الغرف التجارية بالمحافظة لإقامة هذه المعارض والشوادر، وتُشارك السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية في مدينة الأقصر في معارض أهلا رمضان.

توفر السلع بأسعار مناسبة ومخفضة

وأكد أن جميع العاملين في المديرية مُلتزمون بالرقابة المشددة لضمان توافر السلع وتوفيرها للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة ومخفضة، ومواجهة جشع التجار بكل حزم.

وتقام معارض أهلا رمضان في مدينة الأقصر وإسنا والبياضية وأرمنت، وجاري التجهيز لمعارض جديدة في مدن القرنة والزينية لتغطية كافة أرجاء الأقصر.