حكاية فشل تحولت لـ1000 اختراع مبهر.. قصة جديدة من بودكاست الوطن «حاجة غريبة»

في حلقة جديدة من بودكاست «حاجة غريبة»، المذاع على راديو الوطن، تستعرض دارين فرغلي قصة النجاح العظيمة لـ«توماس إديسون» والتي خرجت من رحم آلاف القصص التي بدأت بالفشل.

تجربة العالم توماس إديسون في النجاح فريدة من نوعها، وأكثر ما يميزها أنها خرجت للنور بعد آلاف المحاولات الفاشلة، ما يعطي إيحاء بأنه كلما زادت مرات فشلك كلما كان نجاحك عظيما وفريدا.

تبدأ «فرغلي» القصة: «في كتير مننا بيحسوا بالإحباط لما يحطوا لنفسهم هدف معين ويفشلوا في تحقيقه.. ويخافوا حتى من الفشل لو حاولوا يجربوا مرة كمان.. لكن نظرة بسيطة على قصة العالم توماس إديسون هتثبتلنا العكس».

وتتابع: «توماس إديسون أطلق عليه لقب صاحب الـ 1000 اختراع وأشهرها المصباح الكهربائي.. وبدأت الحكاية وهو طفل صغير في المدرسة ووقتها إديسون كان بيسأل كتير وعاوز يتعلم كل حاجة وبسبب دا المدرسين اعتبروه طفل غبي وكمان طلبوا من والدته تخرجه من المدرسة بحجة أنهم مش عارفين يتعاملوا معاه».

بعد خروج إديسون من المدرسة، قامت أمه بتعليمه أهم وأعظم درس في حياته، وهو أن الفشل مع الإصرار من الممكن أن يتحول إلى أعظم فرصة للنجاح، وبدأت والدته بنفسها تعلمه في المنزل حتى ظهر حبه وشغفه الكبيران للاختراع والابتكار.

وتستكمل «فرغلي» القصة: «اشتغل إديسون كتير من المهن عشان يساعد والدته زي بائع للصحف والحلوى في القطارات وعامل تليغراف وبعدها عامل في الشركات.. وحبه للاختراعات خلته يعملها حتى في مكان شغله ومش بس كانت بتفشل دي كانت بتسبب كوارث في المكان اللي شغال فيه».

وفي إحدى المرات سأل أحد الصحفيين إديسون بماذا يشعر بعد فشله آلاف المرات قبل اختراع المصباح الكهربائي؛ إجابة إديسون كانت غريبة وفريدة وأيضا ملهمة جدا، حيث أخبر الصحفي أنه لم يفشل بل مر بألفي تجربة قبل الوصول إلى هدفه.