حازم طه: الأصوات تختلف من محطة إذاعية لأخرى

قال الإذاعي حازم طه، إن بداية ماسبيرو كانت عبارة عن مجموعة من المحطات ذات توجهات منفصلة، كل محطة تخدم مجالها، موضحًا أن البرنامج العام مثلًا هو صوت الدولة الرصين الذي يحتوي على نشرات الأخبار والتعليق على الأنباء، وبعد البرنامج العام ظهر صوت العرب عام 1953، والتي كان لها توجه عروبي سياسي.

اختلاف الأصوات الإذاعية.. تعطي روحا للإذاعة

وأضاف طه، خلال حواره ببرنامج «السفيرة عزيزة»، عبر قناة «dmc»، من تقديم الإعلاميتين جاسمين طه زكي وشيرين عفت، أنّ أصوات المذيعين بالبرامج كانوا مختلفين عن بعضهم البعض، وتختلف عن محطة لمحطة على حسب التوجهات والمضمون، موضحًا أن روح الصوت الإذاعي والبصمة مهمة، من الممكن أن يكون المذيع له صوت أجش أو ربكة في الكلام ولكن يترك بصمة في قلب محبيه من المستمعين.

العيب الصوتي ليس عيبًا في الإذاعة

وتابع الإذاعي: «لو ضربنا مثل بالمذيعة آمال فهمي، كان لديها لدغة بحرف «الراء»، ولكن دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك لأنها تخطت الـ90 عاما وما زالت تذيع في البرامج الإذاعية بنفس الصوت واللهجة».