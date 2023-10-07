محمد العسيري: الإذاعة المصرية تبنت مواهب الغناء الشعبي وقت الحرب لمساعدة الجيش

قال الكاتب الصحفي والشاعر محمد العسيري، إن القيادة المصرية وقت إعلانها الهزيمة كانت تستعد لإعادة بناء الجيش، وكان الفدائيون المصريون يقومون بدورهم دون أي تأخير، وفي وقت بناء حائط الصواريخ كان للمتطوعين دور كبير، لافتا إلى أن هناك أسرا كثيرة في السويس هجرت الأطفال والنساء وبقى الرجال في مواجهة الاحتلال واتخلقت فكرة المقاومة وظهرت أغاني المقاومة في الإسماعيلية والسويس وبورسعيد.

وأوضح «العسيري» خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم» مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، أن «الإذاعة المصرية تبنت مواهب الغناء الشعبي وقت الحرب لمساعدة الجيش، ولم تكن فكرة الأغنية قائمة على ذاتها بل كان الشباب يحرسون المعسكرات ويساعدون الجنود، ومع وجود الوقت بدأ الشباب في موضوع الغناء واستمرت الأغاني وتطورت من 1967 حتى 1973».

الأغاني ساعدت جدا في رفع الروح المعنوية

وتابع الشاعر محمد العسيري «الأغاني ساعدت جدا في رفع الروح المعنوية، وكمان الأغاني نجحت في دعم المجهود الحربي بفضل حفلات الفنانين المصريين في الخارج، واللى سافروا العالم كله علشان يدعموا مجهود مصر العسكري».