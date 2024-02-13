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«أم كلثوم» ثاني مقرئ بعد الشيخ محمد رفعت في افتتاح الإذاعة المصرية.. ما القصة؟

كتب:

منار مجدي
11:41 ص | الثلاثاء 13 فبراير 2024
الإذاعة المصرية

الإذاعة المصرية

قال الدكتور حسن سليمان، رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، إن كوكب الشرق أم كلثوم كان لصوتها بصمة لا تمحى في تاريخ الإذاعة المصرية، إذ تعتبر الصوت الثاني بعد الشيخ محمد رفعت في افتتاحية الإذاعة، وذلك خلال لقائه مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي ببرنامج «هذا الصباح »، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز».

وأوضح أن الإذاعة المصرية نالت على الكثير من عمالقة الفكر والفن والقراء، إذ أن المسلسلات العظيمة الهادفة شكلت وجدان الشخصية المصرية، وساعدت في خصوبة الخيال، وعلى سبيل المثال مسلسل ألف ليلة وليلة ساعد على نمو الخيال للمستمع.

الإذاعة المصرية.. أساس الحياة الإعلامية 

وأضاف أن الإذاعة هي أساس الحياة الإعلامية، وأول شئ فتح الإنسان نفسه على تواصله مع الآخر عن طريق الإذاعة قبل التليفزيون والإنترنت، إذ تمارس بجانبها مهام أخرى مثل سمع الإذاعة وقت القيادة والتواصل مع العالم الاخر دون اللجوء إلى كهرباء أو إلى وسائل التواصل من انترنت أو غير ذلك، لذا فهي محبوبة من الجماهير بسبب سهولة التواصل مع الاخر.

عمالقة الفكر والفن في الإذاعة

وأضاف أن المسلسلات الإذاعية شكلت الفكر والوعي والثقافة والعادات والتقاليد ومن الجوانب السياسية و الاجتماعية والثقافية وعدم الانتماء إلى ما ليس محمودا، ما دفع الإذاعة المصرية لتكون رائدا للمنطقة العربية وقارة أفريقيا في كثير من جوانب الحياة الإعلامية والسياسية والاجتماعية والثقافية لهذه الشعوب. 

ويصادف اليوم 13 فبراير، اليوم العالمي للإذاعة، وهو مناسبة للاحتفال بأحد أهم وسائل الإعلام التي لعبت دورًا مهمًا في تشكيل الوعي العربي، إذ تعدّ الإذاعة المصرية منارة ثقافية منذ نشأتها عام 1934، أي قبل 77 عامًا من هذا التاريخ.

 

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