بودكاست الوطن «ملاعب الأحلام».. من أفضل محترف أجنبي في تاريخ الدوري المصري؟

استعرض برنامج «ملاعب الأحلام»، تقديم محمد يحيى، والمُذاع على بودكاست «الوطن»، في حلقته الجديدة، أفضل المحترفين الأجانب في تاريخ الدوري المصري، ومسيرة العديد من اللاعبين الذين تميزوا مع الأندية المصرية.

تاريخ انطلاق مسابقة الدوري الممتاز

استهل «يحيى»، الحلقة الجديدة، بالإشارة إلى تاريخ انطلاق مسابقة الدوري الممتاز في مصر، 22 أكتوبر 1948، موضحاً أنَّ اللاعبين الأجانب تركوا بصمتهم مبكراً.

لاعبو أنجولا يسيطرون على لقب هداف الدوري من غير المصريين

وتابع: «تجد أن السوداني حمدتو، أول من فاز بلقب هداف الدوري من غير المصريين، وذلك في الموسم الثاني لانطلاق المسابقة، وتلاه اليمني علي محسن، حتى وصل عدد مرات فوز الأجانب بلقب هداف الدوري المصري إلى 10 مرات، كانت السيطرة فيها للاعبين من أنجولا»، وفقاً للمذيع محمد يحيى.

أكد «يحيى»، أنَّ بصمة اللاعبين الأجانب في الدوري المصري تفتح الباب لتساؤل مهم: «من هو أفضل لاعب أجنبي في تاريخ الدوري المصري؟».

وأضاف: «كرة القدم لغتها الرسمية هي الأهداف، لذلك ستجد أن الأنجولي فلافيو لاعب النادي الأهلي، كان الوحيد الذي فاز بلقب الهداف في الدوري المصري مرتين، وذلك في موسم 2007 و2009 رغم أنه كان قريبا من الرحيل عن الأهلي في موسمه الأول الذي لم يسجل خلاله سوى هدف وحيد بكرة اصطدمت برأسه وسكنت الشباك».

واختتم: «جاء لاعبون من غانا بالمركز الثاني، كما لمع نجم اللاعب فليكس مع الأهلي لكن لم يفز بلقب الهداف، إلى أن حسمه إرنيست بابا آركو، أحد مخضرمي الدوري المصري، الذي تألق مع فريق طلائع الجيش، وفاز باللقب في عام 2009».