«لو كان البعد راجل».. بهاء سلطان يطرح أغنية «مرتحناش» على يوتيوب (فيديو)

طرح النجم بهاء سلطان، منذ قليل، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «مرتحناش» على موقع يوتيوب، وهي من كلمات هاني رجب، وألحان إسلام معز، وتوزيع عمرو صلاح، وميكس وماستر ماهر صلاح.

كلمات أغنية «مرتحناش»

وتقول كلمات الأغنية:

أصعب حاجة في حياتك تبعد عن اي ناس

لو كان البعد راجل كنت قتلته وخلاص

لو كان البعد راحة كنا ارتحنا ونسينا

بس احنا بقالنا فترة بننام بدموع عنينا

ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا

ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا

دي قلة راحة غصب عنا مابنهداش

ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا

ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا

وقالوا هننسى بس بجد مابننساش

دايما تيجي النهاية عكس اللي اتمنناه

بعد ماتظبط حياتك على حد تكون معاه

تيجي الدنيا في ثواني تاخده بعيد عن ايدينا

ولا منه فضل معانا ولا منه غريب علينا

ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا

ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا

دي قلة راحة غصب عنا مابنهداش

ومرتحناش ولا الناس اللي بعدوا ارتاحوا بعدينا

ولا حبايب هتيجي في يوم تنسينا

وقالوا هننسى بس احنا اللي مابننساش

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طرح أغان لـ بهاء سلطان

وكان بهاء سلطان طرح عددا من الأغاني خلال الفترة الماضية، منها أغنية «دادينا» و«ندر عليا»، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم، كما طرح أغنية «دلوقتي عجبناكو»، من كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل ومكس ماهر صلاح وماستر جلال حمداوي، وطرح أيضا أغنية «الجو ولع»، من كلمات باسم عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.