«أوقاف الإسكندرية» تعقد ندوات توعوية عن التكافل المجتمعي

قال الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنه في إطار دور وزارة الأوقاف الدعوي والعلمي والتثقيفي، وضمن جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير عقدت مديرية أوقاف الإسكندرية، ندوتين علميتين تحت عنوان «التكافل المجتمعي واجب الوقت»، وذلك ضمن 66 ندوة نظمتهم الوزارة على مستوى الجمهورية.

ندوتين علميتين

وأضاف الشيخ سلامة، أنه جرى عقد الندوة الأولى بمسجد أحمد يحيي بزيزينيا بحضور، الدكتور محمد على ذكري، مدرس بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطا، والشيخ محمد صابر عبد الغفار إمام وخطيب المسجد، والشيخ محمود أحمد محمد يحيي، إمام وخطيب وعقدت الندوة الثانية، بمسجد عمر بن الخطاب كامب شيزاز وحاضر فيها، منير محمد إبراهيم جاد حمدين، أستاذ اللغويات بجامعة الأزهر الشريف، الشيخ عزت جمال المعصراوي إمام وخطيب الشيخ محمد لطفي شهاب الدين، إمام وخطيب

التكافل المجتمعي

وأوضح «عبد الرازق»، أن التكافل المجتمعِيَّ قيمةٌ إنسانية نبيلة، بهَا يعم التآلف والتراحمُ بينَ الناسِ وفي ظلها يتحقق استقرار الأوطانِ وتماسكها، والمجتمعات الراقية مترابطة متعاونة يشد بعضها بعضا، كما عبر عن ذلك نبينا ﷺ بقولِهِ: مثلُ المؤمنينَ في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منة عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ويقولُ ﷺ: «المؤمنُ للمؤمِنِ كالبنيانِ يشد بعضة بعضا،» شبك ﷺ بين أصابعة، وللهِ در القائلِ: كونوا جميعا يا بنى إذا أعتر خطب ولا تتفرقوا آحادا.. تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت أفرادا».