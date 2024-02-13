7 معلومات عن «نفر حتب» بعد اكتشاف مقبرته في الأقصر.. كبير الكهنة

تستعد منطقة آثار الأقصر لاستقبال زوار مقبرة «نفر حتب»، بمنطقة الخوخة، وذلك بعد الإعلان عن اكتشافها.

وأكدت الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، أن المقبرة تعود لأحد أكبر الكهنة في الأسرة الـ18، وتحمل أهمية تاريخية وأثرية وفنية ودينية.

مقابر النبلاء في مختلف العصور

وأشارت الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، في بيان، إلى أنها تقع في منطقة الخوخة التي تعتبر واحدة من جبانات البر الغربي، وتضم آلاف المقابر التي تعود للنبلاء والأمراء على مر العصور.

وتتميز المقابر بجمال المناظر الطبيعية، وتنوع الموضوعات التي تتناولها، حيث تحتوي على لوحات تاريخية تروي قصة صاحب المقبرة وبعض الممارسات الدينية المتعلقة بالجنازات.

وكانت بعثة أرجنتينية تولت إعادة ترميم المقبرة، بإشراف المجلس الأعلى للآثار، حيث تهدف هذه العملية إلى استعادة مجد حضارة مصر القديمة وإبراز جمالها وروعتها.

«نفر حتب» كبير الكهنة

وترصد «الوطن» 7 معلومات عن أحد كبار الكهنة في مصر القديمة «نفر حتب»، والملقب بـ«رئيس العمال»، وفقا للباحث الأثري أحمد حسبو، فيما يلي:

1. يعود اسم نفر حتب إلى أحد الكهنة في مصر القديمة، وتحديدا الأسرة الثامنة عشر.

2. قبر الملك نفر حتب يقع في جبانة دير المدينة، ويحتوي على ردهة واسعة.

3. في الجدار الخلفي لمقبرة نفر حتب يوجد تمثال لرعمسيس الثاني يقدم القربان للإله آمون.

4. يعد نفر حتب من الأثرياء ويعرف عنه قصة تبنيه للأطفال.

5. وجد اسمه على ورقة بردي ممزقة موجودة في متحف تورينو بإيطاليا.

6. لقبه المصريون القدماء بـ«رئيس العمال».

7. زوجته تدعى ربة البيت «حسي آن حتحور».