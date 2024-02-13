مسلسلات رمضان 2024.. دياب ضابط مصري في مسلسل مليحة

يشارك الفنان دياب في السباق الرمضاني لعام 2024، من خلال مسلسل مليحة، الذي يناقش القضية الفلسطينية من خلال توليفة درامية مميزة.

تفاصيل شخصية دياب فى مسلسل مليحة

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشفت مؤلفة العمل رشا عزت الجزار عن تفاصيل الشخصية التي يقدمها الفنان دياب في المسلسل، حيث يجسد شخصية «أدهم» وهو ضابط مصري فى حرس الحدود، وهي الشخصية التي تقلب الأحداث رأسا على عقب.

وتابعت رشا الجزار، بأن نمط الضابط الذي سيقدمه دياب في العمل مختلف تماما عن كل ما تم تقديمه من قبل من أدوار الضباط «أدهم من خلال العمل بيمثل الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، وبنشوف الرحلة كلها من خلال اللقاء بين أدهم ومليحة اللي بتقدم شخصيتها الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، في ظروف صعبة، وأدهم بيكون ليه دور كبير جدا في رحلة مليحة وعائلتها».