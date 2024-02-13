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مسلسلات رمضان 2024.. دياب ضابط مصري في مسلسل مليحة

كتب:

بسمة شطا
05:48 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
دياب

دياب

يشارك الفنان دياب في السباق الرمضاني لعام 2024، من خلال مسلسل مليحة، الذي يناقش القضية الفلسطينية من خلال توليفة درامية مميزة.

تفاصيل شخصية دياب فى مسلسل مليحة 

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشفت مؤلفة العمل رشا عزت الجزار عن تفاصيل الشخصية التي يقدمها الفنان دياب في المسلسل، حيث يجسد شخصية «أدهم» وهو ضابط مصري فى حرس الحدود، وهي الشخصية التي تقلب الأحداث رأسا على عقب.

وتابعت رشا الجزار، بأن نمط الضابط الذي سيقدمه دياب في العمل مختلف تماما عن كل ما تم تقديمه من قبل من أدوار الضباط «أدهم من خلال العمل بيمثل الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، وبنشوف الرحلة كلها من خلال اللقاء بين أدهم ومليحة اللي بتقدم شخصيتها الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، في ظروف صعبة، وأدهم بيكون ليه دور كبير جدا في رحلة مليحة وعائلتها».

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قصة مسلسل مليحة لـ دياب قبل عرضه في رمضان 2024
بقلم بسمة شطا