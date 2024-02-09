سوزان حسن تروي كواليس لقاء نادر مع عمرو دياب: يطور نفسه دائما

قالت الإعلامية القديرة سوزان حسن رئيسة التليفزيون الأسبق، إنها كانت تقدم برنامج لقاء الأجيال لأكثر من 10 سنوات في ماسبيرو، لافتة إلى أن الحلقة كان بها 3 ضيوف من جيل الكبار والوسط والصغار.

لقاء سوزان حسن مع عمرو دياب

وكشفت سوزان حسن خلال استضافتها ببرنامج «بالخط العريض»، المذاع على شاشة قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، تفاصيل حلقتها الشهيرة مع الفنان عمرو دياب، قائلة: «عمرو دياب شخص جميل وحبوب وكان يجلس معنا في غرفة المذيعات ويتمتع بالأخلاق والذوق ويطور نفسه دائما».

وأشارت سوزان حسن إلى أنها عملت في ماسبيرو في بادئ الأمر في موقع إداري لمدة شهرين بعد تخرجها من كلية التجارة، مردفة: «والدي كان يخشي عليّ من دخول التليفزيون ولكنه رضخ للواقع في نهاية الأمر».

التدريب في ماسبيرو

وأضافت سوزان حسن، أنها خضعت لفترة تدريب مدتها 6 شهور على يد سهير الإتربي وفريال صالح، «كنت أرغب في الالتحاق بكلية الطب ولكن المجموع حال دون ذلك».

وأوضحت أن أنيس منصور وهمت مصطفى وعلي الراعي هم من اختبروها في اختبارات ماسبيرو حيث ركزت الاختبارات على القراءة ومخارج الألفاظ والقبول على الشاشة.